Massimo Chiaiese, 47 anni, è morto questa notte all’ospedale Cardarelli di Napoli in seguito a un grave incidente stradale. L’uomo, conosciuto come titolare del pub “McFratm”, è deceduto a causa delle ferite riportate dopo la caduta dal suo motociclo. L’incidente è avvenuto nel tratto tra via dell’Eremo e Largo Cangiani. Il conducente ha perso il controllo del mezzo, finendo a terra. Le cause sono in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Il veicolo è stato sequestrato. La salma è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il 118 è intervenuto pochi minuti dopo l’impatto. L’uomo è stato trasportato d’urgenza al Cardarelli. Il decesso è stato constatato circa un’ora dopo l’arrivo al pronto soccorso.

Massimo Chiaiese era conosciuto nel quartiere come tifoso appassionato del Napoli. Insieme al socio aveva fondato il pub “McFratm”, diventato popolare tra i sostenitori partenopei anche per il panino dedicato a Scott McTominay, ribattezzato “McTominay” in onore della doppietta contro il Torino durante il campionato dello scudetto.