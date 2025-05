Una tragedia ha sconvolto il piccolo comune cilentano di Monte San Giacomo: una donna di circa 90 anni è deceduta a causa di un incendio scoppiato nella sua abitazione nel centro storico del paese. La vittima, che viveva da sola, non ha avuto scampo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, ma all’arrivo dei soccorsi la situazione era già drammatica e per l’anziana non c’era più nulla da fare.

Indagini in corso

La dinamica dell’incendio è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, che stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso per capire le cause del rogo. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un malfunzionamento di un apparecchio elettrico o di un errore domestico.

Un paese sotto shock

Il paese è sotto shock per la morte della donna, molto conosciuta nella comunità. «Una notizia che addolora tutti noi – ha commentato un residente – era una persona gentile e riservata. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore».