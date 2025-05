Un violento incendio è scoppiato presso il supermercato Lidl di via Amerigo Vespucci a Pontecagnano, in provincia di Salerno. Le fiamme si sono sviluppate all’esterno dell’edificio, all’interno di un container compattatore per il cartone situato nell’area riservata al carico e scarico merci. Il denso fumo ha generato momenti di panico tra i clienti presenti, che hanno rapidamente abbandonato il punto vendita. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Intervento immediato dei vigili del fuoco

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Salerno, supportati da una squadra operativa e un’autobotte. Le fiamme sono domate grazie a un intervento rapido ed efficace, volto anche a mettere in sicurezza l’intera area commerciale. La situazione è tenuta sotto controllo per evitare che il rogo si propagasse all’interno della struttura.

Ipotesi sulle cause: indagini in corso

Al momento, le cause dell’incendio non sono ancora chiare. Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe partito proprio dal container per il cartone, ma non è ancora possibile stabilire se l’origine sia accidentale o dolosa. I vigili del fuoco stanno lavorando per raffreddare completamente il container, così da procedere successivamente con la bonifica.

Supporto tecnico e indagini

Presenti sul posto anche i tecnici e gli operai della ditta appaltatrice, incaricati di spostare il container per facilitare le operazioni di soccorso. Le forze dell’ordine hanno avviato i primi accertamenti e non si esclude la possibilità che vengano acquisite le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza, per comprendere meglio la dinamica dei fatti.