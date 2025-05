Viaggiava in autostrada a bordo di una Mercedes GLA con un carico di 50 chilogrammi di hashish, nascosto in panetti. Un giovane di 26 anni è stato arrestato dalla polizia, che lo ha intercettato e seguito lungo la A16 fino alla A14, bloccandolo all’uscita di Bari Sud.

Il blitz della Squadra Mobile

Gli agenti della Squadra Mobile, nel corso di un’operazione di controllo e monitoraggio sul traffico di droga, hanno individuato e seguito il veicolo sospetto – una Mercedes GLA – sulla A16 Napoli-Canosa, fino a quando si è immesso sulla A14 in direzione Bari.

Il fermo è avvenuto in modo strategico: il giovane è bloccato al casello di Bari Sud, mentre stava pagando il pedaggio. Dopo aver controllato i documenti, i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione dell’auto, trovando 50 kg di hashish confezionati in panetti, per un valore stimato di circa 600.000 euro.

Arresto e sequestro

Il giovane, che non aveva precedenti penali né di polizia, è arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Oltre alla droga, la polizia ha sequestrato l’auto, due telefoni cellulari e altro materiale utile alle indagini.

L’arresto rientra in una più ampia attività di contrasto al traffico di droga su scala interregionale, che vede spesso la Puglia come snodo logistico importante.