Profonda commozione nel Capo di Leuca per la scomparsa di Erica Quaranta, ex assessore del Comune di Morciano di Leuca, venuta a mancare all’età di 36 anni dopo tre anni di coma, conseguenza di un ictus improvviso che l’aveva colpita nel febbraio del 2022. Architetta di professione, Erica Quaranta era eletta nel 2019 all’interno della prima giunta guidata dal sindaco Lorenzo Ricchiuti, ricoprendo l’incarico di assessore al Turismo e Spettacolo. Faceva parte della lista civica “Avanti Uniti per Morciano” e, durante il suo mandato, si era distinta per competenza, dedizione e spirito di servizio.

Tra i risultati più significativi raggiunti in quegli anni si annovera il riconoscimento ufficiale di Morciano di Leuca come “Città Turistica” da parte della Regione Puglia, un obiettivo ottenuto grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale e operatori del settore, nell’ottica di una valorizzazione integrata del territorio.

Erica Quaranta rappresentò inoltre il Comune all’interno del Consiglio dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca”, contribuendo attivamente anche sul piano sovracomunale. In quel percorso condivise il proprio impegno con Francesco De Giorgi, oggi assessore nel Comune di Salve.