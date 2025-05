Un blitz dei carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore, in collaborazione con i Nas e l’unità cinofila, ha portato alla luce gravi irregolarità all’interno di un disco-pub di Angri, in provincia di Salerno. L’operazione si è svolta lo scorso sabato, durante un evento serale che ha richiamato oltre 1.500 giovani.

Sequestri e denunce: scoperti cibo irregolare e droga

Durante il controllo, i militari hanno sequestrato 60 chili di alimenti non conformi alle norme di tracciabilità e una modica quantità di marijuana, nascosta all’interno del locale. Le irregolarità alimentari hanno portato alla denuncia del titolare dell’attività, un 54enne originario di Napoli, per frode nell’esercizio del commercio e violazione degli obblighi sulla tracciabilità dei prodotti alimentari.

La Procura di Nocera Inferiore, che ha coordinato l’intervento, ha aperto un’indagine. Per quanto riguarda la droga, il procedimento è al momento a carico di ignoti.

Alcol ai minori: in corso accertamenti

Un ulteriore fronte investigativo riguarda la somministrazione di alcolici a minori. Nonostante il ticket d’ingresso includesse una consumazione, diversi ragazzi minorenni sono stati trovati in possesso di bicchieri con bevande alcoliche, in evidente violazione della normativa vigente. I carabinieri stanno ora effettuando controlli per identificare i responsabili della somministrazione e quantificare il numero di minori coinvolti.

Un locale della movida sotto i riflettori

Il locale in questione è molto noto nella zona, frequentato nei fine settimana e dotato di un ristorante e due sale da ballo. L’attività è ora sotto la lente delle autorità, anche in considerazione della mole di pubblico e delle gravi irregolarità riscontrate nel corso della serata.