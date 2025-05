Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di un imprenditore 58enne originario di Solofra. L’uomo è deceduto nella tarda mattinata di oggi lungo la Strada Statale 92 dell’Appennino Meridionale, in territorio di Anzi, in provincia di Potenza, Basilicata. Secondo le prime ricostruzioni, l’imprenditore stava viaggiando in direzione Potenza, quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada. L’impatto si è rivelato fatale.

I soccorsi sono giunti prontamente sul posto, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno conducendo gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente, non escludendo nessuna ipotesi.

La notizia della scomparsa ha gettato nel dolore l’intera comunità di Solofra, dove l’imprenditore era molto conosciuto e stimato. In tanti stanno esprimendo cordoglio e vicinanza alla famiglia, colpita da un lutto tanto improvviso quanto drammatico.