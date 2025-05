Il mese di giugno 2025 si preannuncia particolarmente complesso per chi si sposta in Italia. Sono infatti in programma numerose agitazioni sindacali che coinvolgeranno treni, mezzi pubblici locali e, potenzialmente, anche il trasporto aereo. Gli scioperi avranno luogo sia a livello nazionale sia regionale, con impatti diversi a seconda del settore e dell’area geografica interessata. Di seguito, il calendario dettagliato con le date principali da tenere sotto controllo.

1° giugno: sciopero del trasporto pubblico a Genova

La prima agitazione si terrà sabato 1° giugno a Genova. Il trasporto pubblico locale sarà fermo per 24 ore a causa di uno sciopero indetto dalla sigla sindacale CUB Trasporti. Lo stop interesserà autobus, metropolitana e altri servizi urbani. Di conseguenza, si prevedono disagi per l’intera giornata, in particolare per i pendolari e per chi si sposta in ambito cittadino.

3 giugno: sciopero nazionale dei treni e disagi in Sardegna

Una delle giornate più delicate sarà lunedì 3 giugno. In questa data è stato proclamato uno sciopero nazionale dei treni da parte di COBAS Lavoro Privato e Coordinamento Ferrovieri. La protesta, della durata di 23 ore, inizierà alle 00:01 e terminerà alle 23:00. Tuttavia, lo sciopero coinvolgerà esclusivamente il personale tecnico di RFI addetto alla manutenzione di impianti e infrastrutture. Pertanto, i treni a lunga percorrenza e regionali non dovrebbero subire variazioni, salvo comunicazioni dell’ultima ora.

Nella stessa giornata, in Sardegna, i lavoratori dell’ARST (Azienda Regionale Sarda Trasporti) si asterranno dal lavoro per quattro ore. Le fasce orarie saranno comunicate a livello locale. Le province coinvolte saranno Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano.

15-16 giugno: agitazione Trenitalia in Piemonte e Valle d’Aosta

Un nuovo sciopero è previsto dalle ore 3:00 di domenica 15 giugno alle 2:00 di lunedì 16 giugno. In questo caso, sarà coinvolto il personale della Direzione Business di Trenitalia operante in Piemonte e Valle d’Aosta. L’agitazione potrà comportare cancellazioni o modifiche a diversi servizi ferroviari, in particolare quelli regionali e interregionali.

16 giugno: sciopero Trenord in Lombardia

Anche la Lombardia sarà interessata da un’importante agitazione. Lunedì 16 giugno, il personale di Trenord sciopererà per 23 ore, dalle ore 3:00 del mattino fino alle 2:00 del giorno successivo. L’intera rete ferroviaria regionale potrà subire pesanti disagi, inclusi i collegamenti suburbani e le tratte verso gli aeroporti di Milano Malpensa e Orio al Serio.

20 giugno: sciopero generale nazionale

La giornata più critica del mese sarà venerdì 20 giugno. A partire dalle ore 21:00 di giovedì 19 giugno e fino alle 21:00 del giorno successivo, è previsto uno sciopero generale nazionale. La protesta coinvolgerà diversi settori, incluso quello ferroviario. In aggiunta, non si escludono ripercussioni anche sul trasporto pubblico locale e sul comparto aereo, con modalità che saranno definite nelle prossime settimane.

Come prepararsi agli scioperi di giugno

In vista di questi eventi, è consigliabile pianificare con attenzione i propri spostamenti. È utile consultare i siti ufficiali di Trenitalia, Trenord, ARST e degli altri operatori per verificare in tempo reale l’elenco dei servizi garantiti. Inoltre, laddove possibile, si suggerisce di considerare mezzi di trasporto alternativi, come biciclette, monopattini o servizi di car sharing, soprattutto nei centri urbani.