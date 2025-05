Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 registrata nell’area dei Campi Flegrei, seminando panico tra la popolazione e provocando scene di paura, come documentato da una videocamera di sicurezza installata in un’abitazione privata di Pozzuoli. Nel filmato, che sta circolando sui social, si può chiaramente udire un forte boato seguito da intensi tremori che fanno cadere oggetti da mensole e mobili, mentre la proprietaria, ignara di quanto stava per accadere, si trovava al telefono.

Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la scossa si è verificata a bassa profondità, rendendola particolarmente avvertibile in superficie e accentuandone la percezione in città come Napoli, Pozzuoli e Bacoli.

Nessun danno grave, ma tanta paura

Al momento non si segnalano danni strutturali significativi, ma sono stati numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco per verifiche e sopralluoghi, soprattutto in edifici scolastici e pubblici. Tante le chiamate ai numeri d’emergenza e numerosi cittadini si sono riversati in strada, temendo nuove scosse.