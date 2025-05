Tensione e spettacolo durante l’ultima seduta del Consiglio comunale di Afragola, dove il consigliere Gennaro Giustino ha inscenato un gesto eclatante: si è sfilato la maglia e ha mostrato quella azzurra del calciatore del Napoli, Scott McTominay, prima di abbandonare l’aula tra polemiche e accuse al sindaco Antonio Pannone.

“Non ci aspettavamo sensibilità da un sindaco juventino e leghista”

Durante il suo intervento, Giustino ha criticato duramente la scelta di mantenere in calendario la seduta consiliare proprio nel giorno di una partita storica per il Napoli:

“Siamo qui solo perché il sindaco è juventino e leghista. Ma noi oggi abbiamo un appuntamento con la storia. Questo Consiglio comunale non si sarebbe nemmeno dovuto tenere.”

Con queste parole, il consigliere ha chiesto la sospensione dei lavori per poter assistere alla partita della squadra partenopea, sottolineando la distanza culturale e simbolica tra l’amministrazione attuale e una parte della cittadinanza tifosa del Napoli.

“Vado a coniugarmi con la storia. Voi… iate a faticà”

Giustino ha poi concluso con toni coloriti, citando l’ex allenatore del Napoli Antonio Conte:

“Io, personalmente, abbandono l’aula. Vado a coniugarmi con la storia. Voi, che non siete del nostro colore — come dice mister Conte — ‘iate a faticà’, perché finora, in questa città, state solo facendo guai.”

Il gesto ha suscitato reazioni contrastanti tra i presenti: tra chi ha riso e applaudito e chi ha criticato il comportamento definendolo “inopportuno” e “fuori luogo per un’istituzione pubblica”.