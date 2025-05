Il concerto di Very e Sasy, popolare coppia di tiktoker partenopei, è stato ufficialmente annullato. La loro esibizione era in programma per venerdì 9 marzo, giorno in cui la città celebra San Prisco, patrono di Nocera Inferiore. I due creator avrebbero dovuto portare in scena lo spettacolo “A’ paranza ro’ Tramuntan” nel quartiere Vescovado, nei pressi della cattedrale.

La decisione del sindaco Paolo De Maio

A bloccare l’evento è stato il sindaco Paolo De Maio, che ha chiesto formalmente al comitato organizzatore dei festeggiamenti di rivedere il programma.

“Pur avendo conosciuto il programma della festa in anticipo, ma obiettivamente non in modo approfondito – ha dichiarato il sindaco – abbiamo chiesto e ottenuto l’annullamento dell’esibizione. Ringrazio il comitato per la collaborazione.”

La richiesta è arrivata a seguito delle numerose polemiche esplose sui social, subito dopo la conferenza stampa di presentazione del programma.

Polemiche social e interventi politici

Molti cittadini si sono detti contrari all’invito rivolto a Veronica Acquaviva e Salvatore Borrelli (in arte Very e Sasy), giudicando inopportuna la loro presenza in un contesto religioso e tradizionale come la festa patronale.

Sulla vicenda è intervenuto anche il deputato Francesco Emilio Borrelli, da tempo impegnato in battaglie pubbliche contro certi fenomeni del web che, a suo avviso, rischiano di trasmettere messaggi negativi ai giovani.

Precedente con Rita De Crescenzo

Non è la prima volta che l’amministrazione De Maio prende posizione su eventi di questo tipo. Già nell’estate del 2023, il primo cittadino aveva ottenuto la cancellazione dell’esibizione di Rita De Crescenzo, prevista per i festeggiamenti di Sant’Anna nel quartiere Fiano.