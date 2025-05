A Sarno, in provincia di Salerno, si accende lo scontro politico tra il sindaco e una consigliera dell’opposizione. Durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale, Maria Rosaria Aliberti, esponente di Noi Moderati, ha denunciato pubblicamente presunti comportamenti sessisti da parte del primo cittadino. Secondo Aliberti, il sindaco avrebbe utilizzato espressioni come “miss” e persino “comò” in tono sprezzante, trasformando l’aula consiliare in un “teatro di provocazioni e offese”.

L’accusa non è rimasta senza replica. In una nota ufficiale, il sindaco di Sarno ha respinto fermamente ogni addebito. “In politica, si sa, ogni parola pesa”, ha scritto. “Mi si può accusare di molte cose, ma non consento a nessuno di dire che io sia sessista. La mia storia parla da sola. Chi lavora con me lo sa: la parità è una pratica quotidiana, non uno slogan”.

Le dichiarazioni del sindaco: “Accusa falsa e offensiva”

Il primo cittadino ha poi aggiunto che i termini utilizzati devono essere “contestualizzati” e non “estrapolati a piacimento per costruire attacchi politici”. A suo avviso, l’accusa di sessismo è “offensiva per chi ogni giorno combatte davvero contro le disuguaglianze di genere”.

Il sindaco ha inoltre rilanciato, sottolineando che proprio la consigliera Aliberti avrebbe usato durante il consiglio “termini oltremodo volgari e inqualificabili”. A supporto della propria versione, ha ricordato che lo streaming della seduta è “a disposizione di tutti”.

Tensione crescente nel dibattito politico locale

L’episodio si inserisce in un clima già teso all’interno dell’assise comunale. Il sindaco non ha mancato di evidenziare che, secondo lui, le accuse avrebbero anche una finalità elettorale: “Comprendo che il momento imponga di cogliere ogni occasione per ottenere visibilità mediatica, ma a tutto c’è un limite”.

Infine, ha rivendicato la legittimità del suo operato e la fiducia ricevuta dagli elettori: “I cittadini conoscono bene la storia di ognuno. Non a caso hanno scelto chi promuovere alla guida di questa città e chi bocciare”.