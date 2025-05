Attimi di paura a Montegiorgio, in provincia di Fermo (Marche), dove il parroco Don Pierluigi Ciccarè è rimasto coinvolto in un incidente spettacolare ma fortunatamente senza conseguenze.

L’auto sfonda la ringhiera e precipita sulla strada sottostante

L’episodio si è verificato intorno alle 18:30 in via Farini, una strada in salita nel centro del paese. Il parroco stava guidando la sua Nissan Qashqai quando, per cause ancora poco chiare, l’auto ha cominciato a muoversi all’indietro senza controllo, sfondando la ringhiera di protezione e precipitando sulla sottostante via di accesso a Corso Italia.

Il veicolo si è fermato quasi in verticale, con le ruote anteriori appoggiate a un muro, lasciando increduli i passanti.

Tanta paura, ma nessun ferito

Per miracolo, nessun pedone né veicolo si trovava nel punto in cui l’auto è atterrata, evitando conseguenze ben peggiori. Anche Don Pierluigi è rimasto illeso, tanto che ha tentato di uscire da solo dall’auto, non rendendosi conto dell’altezza.

Ad aiutarlo sono stati alcuni cittadini accorsi dopo aver udito il tonfo. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti:

Vigili del Fuoco

Carabinieri

118

Un folto gruppo di curiosi

Il parroco, inizialmente riluttante a ricevere soccorsi, è stato convinto a farsi accompagnare in ospedale, da dove è stato dimesso in serata, in buone condizioni.

Il racconto del parroco: “Non so cosa sia successo”

Ancora incredulo, Don Pierluigi ha raccontato così l’accaduto:

“Stavo salendo in via Farini per tornare a casa. Mi sono accostato a destra per lasciar passare un’auto in senso opposto. Quando ho provato a ripartire, non so cosa sia successo, ma in un attimo mi sono ritrovato di sotto.”