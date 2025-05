“Pompei è in festa per l’elezione di Sua Santità Robert Prevost, Papa Leone XIV, e il suono delle campane a distesa esprime tutta la nostra gioia. Nelle sue primissime parole il Santo Padre, affacciandosi alla loggia delle benedizioni, ha avuto un pensiero proprio per la Vergine Santa. Ha detto: ‘Oggi è il giorno della Supplica alla Madonna di Pompei. Nostra madre Maria vuole sempre stare con noi'”. Lo afferma l’arcivescovo di Pompei, monsignor Tommaso Caputo, ricordando che “proprio questa mattina abbiamo celebrato la festa della Madonna di Pompei elevandole la tradizionale Supplica. Sembra davvero un mirabile disegno provvidenziale che, proprio oggi, i cardinali, riuniti in Conclave, abbiano donato alla Chiesa il nuovo Pastore a cui, sin d’ora, assicuriamo la nostra fedeltà, il nostro amore, la nostra preghiera”.

L’arcivescovo sottolinea inoltre che “durante la Santa Messa di stamani, il cardinale Giovanni Battista Re aveva esortato i devoti della Vergine Santa a pregare perché “la Madonna intervenga presso lo Spirito Santo. Soffi forte perché sia eletto il Papa’. Il cardinale ha chiesto l’intercessione della Madonna perché il Conclave elegga un ‘Papa che rafforzi la fede in un mondo caratterizzato da un grande progresso tecnico, ma che tende a dimenticare Dio. Di certo non ci negherà la sua protezione la Madonna’. E la notizia dell’elezione è il compimento di queste parole che ora risuonano profetiche”.