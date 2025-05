«In un mondo tormentato da odio e violenza, bisogna cercare la speranza nella fede come dono di Dio». È questo il messaggio lanciato dal cardinale Robert Prevost, che solo pochi mesi fa è stato ospite in Campania, in occasione della festa patronale di San Nicola da Tolentino a Montoro.

Il cardinale agostiniano ospite d’onore alla festa di San Nicola

Nel settembre scorso, il futuro Papa – frate agostiniano come San Nicola – ha preso parte al giubileo organizzato in onore del santo patrono della città. Durante l’evento, Prevost ha espresso la sua gioia per la partecipazione: «Sono molto contento di accompagnare il popolo di Dio e i devoti di San Nicola in questo giubileo che vogliamo festeggiare insieme».

L’appello alla fratellanza e il riferimento a Papa Francesco

Nel corso di un’intervista rilasciata a Inveritasnews durante la sua permanenza a Montoro, il cardinale Prevost ha rivolto parole di profonda ispirazione, prendendo Papa Francesco come modello spirituale: «Il Santo Padre è in questo momento a Giacarta, in Indonesia: nel Paese più musulmano del mondo cerca la fratellanza lasciando da parte la violenza e l’odio».

Un richiamo chiaro al valore universale del dialogo interreligioso e della pace, temi centrali del pontificato di Papa Francesco.

“Andare avanti con fiducia in Dio”

Nel suo messaggio finale, Prevost ha esortato i fedeli a non lasciarsi sopraffare dai venti dell’odio: «Mentre c’è chi semina odio e violenza, bisogna andare avanti con fiducia in Dio». Parole che risuonano come un invito all’unità, alla pace e alla fede, in un tempo segnato da profonde divisioni e conflitti.