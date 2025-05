È il grande giorno: per il quarto anno consecutivo, Napoli accoglie il Giro d’Italia, con la sesta frazione della Corsa Rosa in arrivo nel capoluogo partenopeo. Un evento che unisce passione sportiva, promozione del territorio e un messaggio forte di inclusione e riscatto. Con una platea potenziale di 750 milioni di telespettatori in oltre 200 Paesi, il Giro offrirà al mondo uno spettacolo sportivo unico, incorniciato da alcuni dei panorami più iconici del Sud Italia. Un’occasione che rafforza il legame tra Napoli e il grande ciclismo, una “lunga storia d’amore” – come l’ha definita il sindaco della Città Metropolitana, Gaetano Manfredi – fondata su organizzazione, entusiasmo e paesaggi mozzafiato.

“Quest’anno – ha dichiarato Manfredi – abbiamo voluto che la tappa attraversasse non solo i luoghi simbolo del capoluogo e dell’area metropolitana, sempre più interconnesse, ma anche realtà significative come lo stabilimento Stellantis di Pomigliano, a sostegno del mondo del lavoro, e il Parco Verde di Caivano, per lanciare un messaggio di inclusione sociale”.

Tappa da record: 226 km, la più lunga del Giro

Partenza da Potenza, ingresso in Campania ad Avellino, poi il passaggio per Nola, città dei Gigli e di Giordano Bruno, quindi Pomigliano, l’area nord con Afragola, Caivano, Frattamaggiore, Frattaminore, Casoria, e infine Napoli, dove la carovana rosa entrerà da San Pietro a Patierno fino a raggiungere il traguardo sul Lungomare Caracciolo.

Ad accogliere i campioni, lo scenario incantevole del Maschio Angioino, la Basilica del Carmine, l’Amerigo Vespucci ormeggiata in porto, e una città in festa.

GiroLand in Piazza del Plebiscito: sport, cultura e spettacolo

Dalle 13 alle 19, in Piazza del Plebiscito, sarà attivo GiroLand, l’Open Village del Giro: uno spazio pensato per famiglie e appassionati, con musica, animazione, stand istituzionali, laboratori e la presenza della mascotte Wolfie. Ospiti d’eccezione: il Comune, la Città Metropolitana, la Marina Militare e i principali sponsor della corsa.

Dalle 15, inoltre, spazio alla creatività giovanile con l’esibizione dei talenti del progetto CREATIVE – Festival Metropolitano delle Culture Giovanili – diretti dal docente Lello Savonardo. Circa 20 giovani artisti si alterneranno sul palco in performance dal vivo curate dal laboratorio Urban Music di Lucariello, tra brani originali e rivisitazioni d’autore.

Copertura globale: il Giro entra nelle case del mondo

La sesta tappa sarà trasmessa in diretta integrale su Rai, Eurosport e Discovery+, con ampia copertura social e contenuti in quattro lingue. In Italia, si comincia con “Giro Mattina” su Rai Sport HD, per poi seguire tutta la corsa su Rai 2 a partire dalle 14:00 fino all’arrivo, con il consueto “Processo alla Tappa” e gli approfondimenti serali con “TGiro” e “Giro Notte”.