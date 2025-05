Due arresti in poche ore per spaccio di droga a Napoli. Le forze dell’ordine hanno condotto una doppia operazione nelle zone calde della città, portando in manette due giovani già noti alle autorità per precedenti legati al crimine.

Alfredo Turitto, detto “Biscottino”, arrestato nel rione Sanità

Il primo arresto è avvenuto nel rione Sanità, precisamente in vico San Vincenzo. I Carabinieri Motociclisti del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno fermato Alfredo Turitto, 21 anni, soprannominato “Biscottino”. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine e in passato attore nel film “La paranza dei bambini”, è stato colto in flagrante mentre viaggiava su una moto di grossa cilindrata senza assicurazione e senza patente.

Durante la perquisizione, i militari hanno trovato 55 bustine contenenti 80 grammi di marijuana, nascoste nel sottosella della moto. La sostanza era pronta per la vendita. Turitto è arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio ed è attualmente in attesa di giudizio.

A Porta Capuana, arrestato un 18enne tunisino

La seconda operazione si è svolta nella tarda serata di lunedì in piazza San Francesco di Paola, a Porta Capuana. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato, impegnati in un servizio di pattugliamento, hanno notato due soggetti che confabulavano con atteggiamento sospetto.

Durante l’osservazione, uno dei due ha ceduto un oggetto in cambio di denaro, mentre l’altro si è dileguato rapidamente. I poliziotti sono intervenuti bloccando il 18enne, di origini tunisine e con precedenti di polizia. La perquisizione ha rivelato il possesso di un involucro di hashish e 50 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, presumibilmente provento dello spaccio.

L’indagato è arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Le forze dell’ordine intensificano i controlli

Le autorità locali confermano che i controlli contro lo spaccio di droga continueranno nei prossimi giorni, in particolare nelle zone a maggiore rischio. L’obiettivo è arginare il traffico di sostanze stupefacenti e restituire maggiore sicurezza ai cittadini.