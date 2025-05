Arriva un importante bonus una tantum da 350 euro per alcuni pensionati a basso reddito residenti in Friuli Venezia Giulia. L’accredito sarà effettuato a giugno 2025 direttamente sul cedolino pensionistico, senza necessità di presentare domanda.

Chi ha diritto al bonus da 350 euro

Il bonus è destinato a una specifica fascia di pensionati che rispondono a precisi criteri economici e territoriali. Ecco i requisiti per ottenere il bonus:

Residenza in Friuli Venezia Giulia;

Pensione INPS di vecchiaia, invalidità, assegno sociale, pensione di inabilità per invalidi civili o reversibilità;

Importo lordo mensile della pensione pari o inferiore al trattamento minimo INPS (603,40 euro nel 2025);

ISEE in corso di validità pari o inferiore a 15.000 euro;

Tutti i requisiti devono essere posseduti entro il 31 dicembre 2024.

Questo contributo economico è stato pensato per sostenere i pensionati più vulnerabili dal punto di vista finanziario.

Quando e come verrà erogato il bonus

Il pagamento del bonus avverrà a giugno 2025, in un’unica soluzione di 350 euro. L’erogazione sarà automatica, quindi non è necessario presentare alcuna richiesta: l’INPS individuerà i beneficiari sulla base dei dati in suo possesso.

Il bonus sarà versato:

sul conto corrente associato alla pensione;

oppure con le modalità ordinarie di riscossione della pensione (poste, sportello, ecc.).

Il contributo regionale sarà distribuito per tre anni consecutivi: 2024, 2025 e 2026.

Controlli e possibili restituzioni

La Regione Friuli Venezia Giulia effettuerà controlli a campione per verificare la correttezza dell’erogazione. In caso di indebito pagamento, sarà richiesta la restituzione del bonus e saranno fornite indicazioni sulle modalità di rimborso.

Pensione di giugno: nessun aumento, possibile trattenuta

Oltre al bonus, non sono previsti aumenti nella pensione di giugno. Al contrario, alcuni pensionati potrebbero ricevere una trattenuta di circa 50 euro, nel caso in cui abbiano ricevuto indebitamente il bonus anti-inflazione da 150 o 200 euro tra il 2022 e il 2023.