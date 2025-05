Avevano lanciato un appello sui social per ritrovare l’auto rubata durante le vacanze in Campania. Protagonisti della vicenda sono una famiglia di turisti provenienti dal Torinese, che il 23 aprile scorso, mentre si trovavano a Castellammare di Stabia per trascorrere alcuni giorni di vacanza in occasione dei ponti festivi, si sono visti sottrarre la propria utilitaria.

Dopo aver scoperto il furto, i turisti hanno sporto regolare denuncia presso le forze dell’ordine e, parallelamente, hanno denunciato pubblicamente l’accaduto su Facebook, condividendo dettagli e fotografie del veicolo. Nel frattempo, hanno anche riferito di aver ricevuto una telefonata estorsiva in cui era richiesto denaro in cambio della restituzione dell’auto, proposta che hanno prontamente rifiutato.

Il post pubblicato online ha avuto ampia risonanza, contribuendo alla mobilitazione della cittadinanza. Infatti, nella giornata di ieri, alcuni cittadini stabiesi, notando un’automobile sospetta parcheggiata nei pressi della Chiesa dell’Annunziatella, hanno deciso di segnalarla alla Polizia Municipale.

Grazie a questa segnalazione, gli agenti, coordinati dal comandante Francesco Del Gaudio, si sono recati sul posto per effettuare i dovuti controlli. Gli accertamenti hanno rapidamente confermato che si trattava proprio del veicolo oggetto del furto.

Il Comune di Castellammare di Stabia, in una nota ufficiale, ha sottolineato l’importanza del contributo dei cittadini:

«Il veicolo è individuato grazie al senso civico di alcuni cittadini stabiesi, che hanno rilevato la presenza dell’auto nell’area di sosta nei pressi della Chiesa dell’Annunziatella. Allertati gli agenti della Polizia Municipale, sono effettuate le opportune verifiche, dalle quali è emerso che si trattava dell’auto rubata, consentendo così di risalire rapidamente ai legittimi proprietari, già contattati per la restituzione».

La vicenda, fortunatamente a lieto fine, si chiude dunque con il ritrovamento del mezzo e con un forte segnale di collaborazione tra cittadini e istituzioni, a dimostrazione di come la partecipazione attiva della comunità possa contribuire concretamente alla sicurezza urbana.