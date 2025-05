Una corsa contro il tempo ha permesso di salvare una neonata affetta da una grave malformazione cardiaca, grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri della Compagnia di Sorrento. L’episodio è avvenuto nella serata di lunedì e si è concluso con il lieto fine, seppur con una delicata operazione ancora da affrontare per la piccola appena venuta alla luce.

L’intervento: scorta d’emergenza da Sorrento a Napoli

Tutto è iniziato poco dopo le 20:30, quando una richiesta di aiuto è giunta al Nucleo Radiomobile di Sorrento. Una donna in gravidanza aveva rotto le acque ed era urgente raggiungere il Policlinico di Napoli, dove un’équipe medica specializzata l’attendeva per affrontare il parto e gestire una complicazione cardiaca diagnosticata al feto.

Tuttavia, l’impresa si è rivelata immediatamente complessa. Come spesso accade nelle ore serali, la Costiera Sorrentina risultava completamente congestionata dal traffico, rendendo impraticabile un normale spostamento in tempi brevi.

L’azione dei Carabinieri: strada libera per la vita

A quel punto, i militari – a bordo della loro Alfa Romeo Tonale in assetto di Pronto Intervento – hanno deciso di agire senza esitazione. Attivati i dispositivi luminosi e sonori, hanno dato il via a una scorta urgente, precedendo l’auto dei genitori per liberare il tragitto lungo i chilometri che separano Sorrento dal capoluogo campano.

Grazie alla prontezza e alla coordinazione dell’intervento, la coppia è riuscita a raggiungere il Policlinico in poco più di un’ora, entrando in tempo utile nel reparto di ostetricia.

La nascita e l’attesa dell’intervento

Nelle ore successive, la bambina è venuta alla luce. Sebbene le sue condizioni richiedano un intervento chirurgico al cuore nei prossimi giorni, sia lei che la madre risultano attualmente in buone condizioni.

I Carabinieri della Compagnia di Sorrento, che hanno seguito con grande partecipazione l’evolversi della vicenda, hanno espresso la loro vicinanza ai genitori, augurando alla piccola una pronta guarigione e un sereno ritorno a casa.