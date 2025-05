Momenti di forte apprensione ad Amalfi, dove un bambino di appena cinque anni è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Le sue condizioni sono giudicate gravi, ma al momento stabili. L’intera comunità è col fiato sospeso, in attesa di aggiornamenti.

Il malore a scuola dopo il pranzo

L’episodio si è verificato nella giornata di ieri all’interno di una scuola paritaria dell’infanzia. Il bambino avrebbe improvvisamente accusato un forte mal di testa, perdendo successivamente conoscenza poco dopo aver consumato il pranzo insieme ai suoi compagni.

Immediatamente, il personale scolastico ha allertato i soccorritori del 118, che sono giunti sul posto con la massima urgenza. Dopo una prima valutazione, il piccolo è stato trasportato al presidio ospedaliero di Castiglione di Ravello per accertamenti diagnostici.

Il trasferimento d’urgenza con l’eliambulanza

Alla luce dei risultati degli esami clinici eseguiti a Ravello, i medici hanno disposto il trasferimento immediato presso l’ospedale Santobono di Napoli, struttura specializzata in cure pediatriche. Per velocizzare il trasporto, è stata attivata l’eliambulanza del 118, atterrata presso la Darsena di Amalfi, da dove il bambino è stato preso in carico e condotto a Napoli.

Indagini in corso e massima cautela

Al momento, non sono note le cause del malore. Saranno gli ulteriori accertamenti clinici a stabilire l’origine del malessere che ha colpito il piccolo. Le autorità sanitarie e scolastiche mantengono il massimo riserbo, mentre i medici dell’ospedale partenopeo stanno monitorando costantemente le sue condizioni.