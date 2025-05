Attimi di tensione nella frazione collinare di Casarlano, dove è stata rinvenuta una bomba carta dal peso di circa mezzo chilo, potenzialmente pericolosa per l’incolumità dei residenti, in particolare dei più piccoli. L’ordigno pirotecnico inesploso si trovava nei vialetti tra le aiuole della piazzetta Agostino Schisano, un’area solitamente frequentata da bambini e ragazzi per giocare. Se fosse raccolta da qualcuno, le conseguenze sarebbero potute essere gravissime.

Allarme bomba carta: l’intervento delle forze dell’ordine

A lanciare l’allarme sono stati alcuni cittadini che, notando l’oggetto sospetto, hanno prontamente contattato il comando della polizia municipale di Sorrento. Sul posto sono intervenuti gli agenti guidati dal comandante Rosa Russo, supportati dai carabinieri della compagnia locale coordinata dal capitano Mario Gioia.

L’area è immediatamente messa in sicurezza e monitorata fino all’arrivo degli artificieri, i quali, dopo aver allertato i residenti, hanno deciso di far brillare la bomba carta sul posto, evitando rischi ulteriori.

Il boato avvertito in tutta la Costiera

L’esplosione controllata ha prodotto un forte boato che ha interrotto la quiete della zona collinare, con l’eco percepita anche nei comuni limitrofi della Costiera sorrentina. Fortunatamente, l’operazione si è conclusa senza danni a persone o cose.

Un pericoloso residuo della festa scudetto

Secondo le prime ricostruzioni, l’ordigno potrebbe essere un residuo dei festeggiamenti per lo scudetto del Napoli, avvenuti nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Un episodio che riaccende i riflettori sull’uso irresponsabile di materiale esplosivo durante eventi pubblici.