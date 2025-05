Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e la Presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui), Giovanna Iannantuoni, hanno sottoscritto in data 30 aprile un accordo quadro per promuovere percorsi di cittadinanza attiva per la formazione e la partecipazione degli studenti alle funzioni degli Uffici elettorali.

L’obiettivo è rafforzare il coinvolgimento dei giovani nella vita democratica del Paese, formando cittadini qualificati per svolgere il ruolo di presidente o componente di seggio elettorale.

L’accordo prevede, dal punto di vista operativo, la stipula, a livello locale, di Protocolli di intesa tra Prefetture, Uffici Scolastici Regionali, Istituzioni scolastiche e Università che disciplineranno progetti formativi specifici. I destinatari dell’iniziativa sono sia gli studenti universitari, che potranno partecipare a percorsi di formazione teorico-pratica, con la possibilità di tirocini presso Prefetture e Comuni e il riconoscimento di crediti formativi, che studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado, che, nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto), seguiranno progetti di educazione civica e formazione giuridico-economica.