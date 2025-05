Momenti di forte preoccupazione nella zona orientale di Napoli per la scomparsa di Giuseppe Autrù, 61 anni, di cui non si hanno più notizie da sabato 17 maggio. L’uomo è stato avvistato per l’ultima volta intorno alle 14 nel Rione Incis di Ponticelli, quartiere della periferia est del capoluogo campano.

Si è allontanato a piedi senza cellulare né denaro

Secondo quanto riferito dai familiari, Autrù si sarebbe allontanato a piedi, indossando un pantalone beige e una maglietta azzurra a maniche corte. Particolarmente preoccupante è il fatto che l’uomo sia uscito senza portare con sé né il cellulare, né denaro, né le chiavi dell’auto.

La denuncia e l’appello sui social

La famiglia ha già presentato formale denuncia alle forze dell’ordine, avviando le ricerche ufficiali. Tuttavia, parallelamente, si è rivolta ai social network per chiedere l’aiuto della cittadinanza. In queste ore, infatti, numerosi appelli sono stati condivisi online da amici, parenti e semplici cittadini che vogliono contribuire al ritrovamento.

Le ricerche in corso

Le forze dell’ordine stanno raccogliendo segnalazioni e verificando ogni possibile traccia utile. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. I familiari chiedono a chiunque abbia visto Giuseppe Autrù o possa fornire informazioni di contattare immediatamente le autorità.

Un’intera comunità mobilitata

Il caso ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, che si è prontamente mobilitata per diffondere le informazioni utili e aiutare nelle ricerche. L’auspicio è che l’uomo possa essere ritrovato sano e salvo nel più breve tempo possibile.