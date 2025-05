Il mese di giugno 2025 rappresenta un periodo fondamentale per le famiglie italiane che desiderano accedere a misure di sostegno economico legate all’ISEE. Diverse agevolazioni pubbliche prevedono scadenze imminenti e, per usufruirne, è necessario presentare o aggiornare tempestivamente la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Di seguito una panoramica completa dei principali bonus attivabili entro il 30 giugno 2025, con i requisiti richiesti e le modalità di accesso.

Bonus Bollette 2025: 200 euro senza necessità di domanda

Il Decreto Bollette (D.L. 19/2025) prevede un contributo straordinario di 200 euro per le famiglie con un ISEE non superiore a 25.000 euro. L’erogazione è automatica e distribuita in tre rate direttamente in bolletta, a condizione che l’ISEE 2025 risulti valido e correttamente trasmesso all’INPS.

Questo bonus è cumulabile con il bonus sociale ordinario per luce e gas, offrendo un ulteriore sostegno alle famiglie in difficoltà.

Voucher Elettrodomestici: sconto immediato fino a 200 euro

Dal 2025 è attivo un incentivo per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, rivolto ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro. Il contributo, fino a un massimo di 200 euro, viene applicato come sconto diretto in fattura presso i rivenditori convenzionati.

Per ottenere il voucher è necessario presentare domanda online attraverso la piattaforma PagoPA prima dell’acquisto.

Bonus Asilo Nido: rimborso fino a 3.600 euro

Il Bonus Asilo Nido 2025 prevede un rimborso massimo di 3.000 euro per le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro. L’importo può salire a 3.600 euro nel caso in cui vi sia un secondo figlio nato a partire dal 1° gennaio 2024.

Anche se la scadenza formale per presentare la domanda è fissata al 31 dicembre 2025, è consigliabile farlo entro giugno per velocizzare l’accredito degli importi.

Bonus Nascita 2025: contributo da 1.000 euro

Le famiglie con un ISEE fino a 40.000 euro possono richiedere un contributo di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato nel 2025. La domanda va presentata sul portale INPS entro 60 giorni dalla nascita.

Per le nascite avvenute prima del 17 aprile 2025, la scadenza ultima per l’invio della domanda è il 16 giugno 2025. Oltre tale termine, la richiesta non potrà più essere accolta.

ISEE aggiornato: requisito fondamentale

Per accedere a tutti i bonus sopra elencati è indispensabile disporre di un ISEE aggiornato. Dal 3 aprile 2025, sono in vigore nuove regole per il calcolo dell’indicatore, tra cui:

Esclusione di titoli di Stato e libretti fino a 50.000 euro dal patrimonio

Maggiorazioni per famiglie numerose e per la presenza di disabilità

Introduzione della DSU precompilata disponibile online

È possibile aggiornare la DSU rivolgendosi a un CAF, a un patronato oppure autonomamente tramite il portale INPS, utilizzando SPID, CIE o CNS.

Riepilogo dei bonus da richiedere entro giugno 2025

Bonus Importo massimo Requisito ISEE Scadenza Modalità di richiesta

Bonus Bollette 200 euro ISEE ≤ 25.000 euro Nessuna (automatica) Nessuna azione, ISEE aggiornato

Voucher Elettrodomestici Fino a 200 euro ISEE < 25.000 euro 30 giugno 2025 Domanda su PagoPA

Bonus Asilo Nido Fino a 3.600 euro ISEE ≤ 25.000 euro 31 dicembre 2025 Domanda su INPS

Bonus Nascita 1.000 euro ISEE ≤ 40.000 euro Entro 60 giorni dalla nascita Domanda su INPS