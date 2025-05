Dramma nel comune di Massafra, in provincia di Taranto, dove una ragazza di 14 anni ha perso la vita dopo essere precipitata dalla finestra del terzo piano dell’abitazione in cui viveva con i genitori. La giovane è immediatamente soccorsa dal personale del 118 e trasportata d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, ma purtroppo è deceduta poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso, a causa delle gravi ferite riportate nella caduta.

Secondo quanto trapelato dalle prime ricostruzioni, la madre — presente in casa al momento della tragedia — avrebbe assistito al gesto della figlia. Sotto shock, è ascoltata dai carabinieri, a cui è affidata l’attività investigativa.

Il pubblico ministero di turno ha aperto un’inchiesta per accertare con esattezza la dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità. Le indagini sono in corso e non si escludono al momento alcune ipotesi, tra cui quella del gesto volontario.