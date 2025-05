Doveva essere una tranquilla mattinata di sport e amicizia, ma si è trasformata in una tragedia. Un ciclista 50enne di Bari è morto ieri, colto da un improvviso malore mentre percorreva in bicicletta la strada provinciale tra Adelfia e Cassano, nel Barese.

Il malore improvviso

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava insieme a un gruppo di amici per il tradizionale giro in bici del Primo Maggio, quando si è improvvisamente accasciato sull’asfalto. Subito gli amici presenti hanno dato l’allarme, facendo intervenire tempestivamente il personale del 118.

I soccorritori hanno tentato per diversi minuti le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ma purtroppo per il 50enne non c’è stato nulla da fare. Il decesso è constatato sul posto.

Una comunità sotto shock

La notizia ha scosso profondamente la comunità ciclistica locale e i residenti del territorio. L’identità dell’uomo non è stata ancora resa nota ufficialmente, ma si tratterebbe di un ciclista amatoriale molto conosciuto nel Barese.

Un precedente analogo pochi giorni prima

Questa tragedia segue di pochi giorni un altro episodio simile: martedì sera, a Bisceglie, un 64enne di Trani è morto durante una partita di padel in un noto centro sportivo, colpito anche lui da un malore improvviso.