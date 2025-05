Il prossimo 15 maggio 2025, la Campania sarà protagonista di uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno: la sesta tappa del Giro d’Italia, che partirà da Potenza e si concluderà sul suggestivo Lungomare di Mergellina a Napoli. Una giornata all’insegna dello sport, ma anche di importanti modifiche alla viabilità, che porteranno alla chiusura o all’uscita anticipata delle scuole in numerosi comuni della provincia.

Un percorso tra storia, cultura e sport

Dopo aver lasciato il capoluogo lucano, i ciclisti entreranno in Campania all’altezza di Sant’Andrea di Conza (AV). Da lì, raggiungeranno la zona di Tufino, porta d’ingresso alla Città Metropolitana di Napoli, e percorreranno tutta l’area Nolana: Nola, San Vitaliano, Marigliano, Brusciano, Castello di Cisterna e Pomigliano d’Arco.

A Pomigliano, il percorso toccherà simbolicamente lo stabilimento Fiat–Stellantis, omaggiando i lavoratori dell’automotive, prima di proseguire verso Acerra, Afragola, Cardito e Caivano, attraversando anche il noto Parco Verde.

Successivamente, il gruppo passerà da Frattaminore, Frattamaggiore e Casoria, per poi entrare a Napoli dalla zona di San Pietro a Patierno, dove sorge la storica Chiesa di San Pietro Apostolo, santuario eucaristico conosciuto per un presunto miracolo legato alla sopravvivenza di alcune ostie.

La tappa si concluderà in grande stile: dopo aver attraversato via Marina, i corridori si lanceranno in una probabile volata finale sul Lungomare Caracciolo, con il Golfo di Napoli a fare da cornice.

Scuole chiuse o con uscita anticipata: i comuni interessati

Per garantire la sicurezza e gestire il traffico durante il passaggio della carovana rosa, diversi comuni hanno deciso di sospendere le attività scolastiche o anticipare l’orario di uscita. Ecco l’elenco aggiornato:

Casoria – Scuole chiuse per l’intera giornata

Afragola – Uscita anticipata dalle ore 11:00

Marigliano – Scuole chiuse

Brusciano – Scuole chiuse

Nola – Scuole chiuse

Pomigliano d’Arco – Scuole chiuse

Avellino – Scuole chiuse

Un evento da vivere, tra attenzione e passione

La tappa del Giro d’Italia 2025 che attraversa Napoli e la sua provincia sarà un’occasione unica per vedere da vicino i grandi campioni del ciclismo, ma anche un momento di valorizzazione del territorio, con i suoi luoghi simbolici, i paesaggi urbani e naturali, e la calorosa accoglienza partenopea.

Per chi si troverà lungo il percorso, si consiglia di consultare i piani di viabilità predisposti dai singoli comuni e di organizzarsi per tempo per evitare disagi. Un giorno di festa, dunque, da vivere con attenzione… e con il cuore che batte forte al ritmo delle ruote che sfrecciano.