«Oggi a Pomigliano il Comune ha organizzato la terza edizione del Giorno del gioco, un momento dedicato ai bambini – precisa Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania – Pregevole iniziativa, ci mancherebbe. Ma in una città che ha due bellissimi e grandissimi parchi verdi, dove lo organizzi il Giorno del gioco? In pieno centro, ovviamente, bloccando strade in una città che già soffre fortemente il problema traffico, senza che sia assunta alcuna iniziativa per risolverlo, e inibendo la sosta a cittadini già vessati da tariffe delle strisce blu che manco in centro a Milano.

Risultato? Stamattina la città era in tilt, paralizzata, senza contare che molti pomiglianesi hanno trovato al risveglio l’amara sorpresa di dover andare a recuperare le loro auto a Casalnuovo, sborsando fior di quattrini per il carroattrezzi che le aveva rimosse visto che la sosta era vietata dalla sera prima nelle aree dell’iniziativa. È la “tolleranza zero”, il fiore all’occhiello di questa pessima amministrazione intenta solo a “spremere” i cittadini senza preoccuparsi minimamente di migliorare la qualità di vita a Pomigliano» conclude Ciarambino.