Un brillante traguardo riempie d’orgoglio la comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo 1 Capoluogo di Poggiomarino: Thomas Sorrentino, alunno della classe quinta della scuola primaria, ha conquistato il terzo posto nazionale alla finale dei Campionati di Giochi Matematici Junior, tenutasi lo scorso 10 maggio presso l’Università Bocconi di Milano.

L’evento, tra i più attesi nel panorama nazionale dedicato alla matematica, ha visto la partecipazione di oltre 3.000 finalisti provenienti da tutta Italia, accompagnati da famiglie, docenti e appassionati. Una vera e propria festa della mente e del talento, dove la logica, il calcolo e l’ingegno sono stati protagonisti assoluti.

Il successo di Thomas rappresenta un segno tangibile di come impegno, costanza e curiosità possano condurre a risultati di eccellenza. Il traguardo raggiunto è motivo di orgoglio non solo per lui, ma per l’intera scuola: un esempio concreto di come il lavoro condiviso tra studenti, famiglie e docenti possa generare grandi risultati.

Un plauso speciale è stato rivolto ai docenti che hanno accompagnato gli studenti in questo percorso stimolante, e un sentito ringraziamento alla famiglia di Thomas per il supporto costante.

La dirigente scolastica, professoressa Antonietta Ottaiano, ha espresso la sua viva soddisfazione:

“Bravo Thomas! Hai reso onore alla nostra scuola e ci hai fatto sognare. Ad maiora semper…”

Un risultato che dimostra quanto la passione per la matematica, se coltivata con dedizione e accompagnata da un ambiente scolastico stimolante, possa davvero fare la differenza.