È scomparsa all’improvviso, all’età di 45 anni, la ginecologa Stefania Cosmi, professionista stimata in servizio presso l’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Come riporta La Nuova Sardegna, la dottoressa si è sentita male mentre si trovava in ospedale. Le cause del decesso non sono ancora certe e non si esclude che possa essere disposta l’autopsia per chiarire le circostanze.

Originaria di Atri, in Abruzzo, viveva a Selargius e lascia una figlia ancora piccola. La notizia ha suscitato grande commozione nella comunità ospedaliera e tra le tante pazienti che aveva seguito con dedizione nel corso degli anni.

Il cordoglio e le reazioni

Sono numerosi i messaggi di affetto e di vicinanza che stanno circolando sui social, soprattutto da parte delle donne che la dottoressa ha accompagnato durante la gravidanza e il parto.

Di fronte alla tragica perdita, l’ospedale ha deciso di annullare tutte le iniziative in programma, compresi i festeggiamenti per la Festa della Mamma previsti per il 18 maggio 2025. In un comunicato diffuso attraverso i canali ufficiali, la direzione ha espresso il proprio dolore, sottolineando come Stefania Cosmi fosse «un medico stimato e adorato da tutti».

Anche la conferenza di reparto prevista per l’8 maggio è annullata in segno di lutto. La struttura ospedaliera ha assicurato che saranno comunicate in seguito eventuali nuove date per gli eventi rimandati.