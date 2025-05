Il mese di giugno 2025 potrebbe riservare una sorpresa positiva per molti lavoratori e famiglie italiane. In un periodo in cui le spese aumentano, complici l’arrivo dell’estate e i preparativi per le vacanze, un doppio accredito in busta paga potrebbe offrire un sollievo economico non trascurabile.

Una mensilità con un extra fino a 700 euro

Secondo quanto riportato da fonti istituzionali e portali informativi come informazionescuola.it, alcuni beneficiari riceveranno un accredito straordinario fino a 700 euro prima ancora della 14esima mensilità, prevista a fine giugno o inizio luglio per i lavoratori che ne hanno diritto.

Ma da dove arrivano questi soldi in più? Il merito è di due misure chiave erogate dall’INPS: il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) e l’Assegno Unico Universale.

Supporto Formazione e Lavoro: 500 euro mensili per chi si forma

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è una misura introdotta in sostituzione del Reddito di Cittadinanza. È destinata a persone con un ISEE inferiore a 10.140 euro che partecipano a percorsi di formazione professionale, orientamento, tirocinio o riqualificazione lavorativa.

Chi è iscritto a questi percorsi riceve un contributo mensile di 500 euro, accreditato direttamente sul conto. Si tratta di un incentivo economico pensato per favorire il reinserimento nel mercato del lavoro.

Nel mese di giugno, grazie a un allineamento dei pagamenti o al riconoscimento di mensilità pregresse, alcuni partecipanti riceveranno due accrediti contemporanei, raggiungendo così fino a 1.000 euro complessivi in un’unica mensilità.

Assegno Unico: importi variabili fino a 201 euro per figlio

Il secondo beneficio che può generare un doppio accredito a giugno è l’Assegno Unico Universale per i figli a carico. Si tratta di una misura strutturale destinata alle famiglie con figli fino a 21 anni (o senza limiti di età in caso di disabilità), che tiene conto di:

ISEE familiare;

Numero e età dei figli;

Eventuali maggiorazioni per nuclei numerosi o con situazioni particolari.

L’importo mensile può arrivare fino a:

201 euro per ciascun figlio minorenne;

97 euro per ciascun figlio maggiorenne fino ai 21 anni.

In alcune circostanze, come ritardi nell’elaborazione delle pratiche, oppure revisioni degli importi in base all’ISEE aggiornato, è possibile ricevere un pagamento doppio nello stesso mese, comprensivo di arretrati o conguagli.

Chi può beneficiare del doppio accredito a giugno

Il doppio accredito riguarda principalmente:

Chi ha avviato recentemente un percorso SFL e riceve sia il primo pagamento che eventuali arretrati;

Famiglie che hanno aggiornato l’ISEE 2025 e hanno diritto a un ricalcolo retroattivo dell’Assegno Unico;

Soggetti che ricevono entrambi i contributi, con un potenziale bonus combinato di circa 700 euro.