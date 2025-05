Un grave incidente sul lavoro si è verificato a Moschiano, in provincia di Avellino, durante i lavori di manutenzione dei Regi Lagni, il sistema di canali artificiali che attraversa la Campania. Un operaio 63enne, originario del Casertano e dipendente della Sma Campania, è rimasto vittima di un infortunio mentre manovrava una trinciatrice meccanica, utilizzata per la pulizia dell’area. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe rimasto impigliato con una gamba all’interno del macchinario in funzione.

Trasportato d’urgenza in ospedale: amputazione necessaria

Immediatamente soccorso dai colleghi, il lavoratore è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Nola, dove i medici sono stati costretti a procedere con l’amputazione della gamba sinistra a causa delle gravissime lesioni riportate.

Le sue condizioni restano serie ma stabili. La prognosi è riservata.

Indagini in corso: area e macchinario sotto sequestro

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Quindici e della compagnia di Baiano, che hanno avviato le indagini per accertare la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

La Procura di Avellino ha disposto il sequestro del mezzo coinvolto e dell’intera area di lavoro, al fine di effettuare tutti i rilievi necessari.