Sarà la cantautrice Gaia la madrina ufficiale del Napoli Pride 2025, in programma il prossimo 5 luglio. A confermarlo è stato Diego Di Flora, direttore artistico della manifestazione, che ha annunciato con entusiasmo la partecipazione dell’artista, sottolineandone il forte legame con la comunità LGBTQIA+ e il suo impegno sui temi dei diritti umani e civili.

“Gaia rappresenta una generazione libera, fluida, consapevole e profondamente connessa ai diritti civili – ha dichiarato Di Flora –. La sua sensibilità artistica e umana, il suo costante sostegno alla comunità LGBTQIA+ e il suo modo di essere libera e vera ne fanno una madrina perfetta.”

La manifestazione si annuncia come una grande festa collettiva, un “carnaval” come lo definisce la stessa Gaia, pronta a celebrare la diversità e l’amore in tutte le sue forme, nel cuore di una delle città italiane più vivaci e accoglienti.

“Sono estremamente felice ed emozionata – ha dichiarato Gaia – di essere la madrina del Napoli Pride. Non potrei chiedere luogo migliore per celebrare l’amore e la libertà. Napoli è la città più brasiliana che abbiamo in Italia, culturalmente ricca di diversità e abitata da una popolazione generosa. Sarà una grandissima festa, anzi un grandissimo baile, anzi un grandissimo carnaval!”

Il percorso della parata

L’edizione 2025 del Napoli Pride prenderà quindi il via da Piazza Municipio e attraverserà il centro cittadino con un corteo partecipato da cittadini, attivisti, associazioni e artisti, per concludersi in Piazza Dante, dove si terrà lo spettacolare Star Show finale. Gaia sarà protagonista assoluta del palco, insieme a numerosi altri artisti convocati per l’occasione.