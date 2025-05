A distanza di oltre un anno dai fatti, i Carabinieri della Tenenza di Cercola hanno arrestato quattro persone – tre uomini e una donna – responsabili di una serie di furti aggravati e violenti. L’episodio più grave risale alla notte del 16 febbraio 2024, quando la banda fece irruzione nel garage di un’abitazione con l’intento di rubare.

Il proprietario, insospettito da rumori, scese per verificare e fu aggredito brutalmente al volto con un cacciavite, riportando ferite serie. I quattro, dopo l’aggressione, fuggirono lasciando l’uomo a terra. Le immediate indagini condotte dai militari hanno permesso di identificare tutti i responsabili e ricostruire i loro movimenti.

Accertati anche altri furti: colpito un supermercato nella stessa notte

Sempre quella notte, gli stessi soggetti avevano messo a segno un altro colpo in un supermercato della zona, portando via generi alimentari e provocando danni alla struttura. Le indagini, proseguite per mesi, hanno portato alla luce anche altri episodi di furto e ricettazione commessi dagli stessi soggetti nell’hinterland napoletano.

Le misure cautelari applicate

Il giudice per le indagini preliminari, valutate le prove raccolte, ha disposto:

Custodia cautelare in carcere per due membri della banda

Divieto di dimora nella regione Campania per gli altri due

L’operazione è il risultato di un’azione investigativa meticolosa e di una stretta collaborazione tra autorità giudiziarie e forze dell’ordine.