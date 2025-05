Mattinata di disagi lungo la linea Circumvesuviana, dove un treno diretto a Sorrento ha subito un guasto nel tratto tra Torre Annunziata e Pompei Villa dei Misteri. A bordo del convoglio, identificato come treno 1094, si è improvvisamente sprigionato del fumo bianco che ha raggiunto i vagoni, costringendo i passeggeri ad abbandonare il mezzo e proseguire a piedi lungo i binari.

Il macchinista interviene con un estintore: “Misura preventiva”

Secondo quanto riportato da alcuni viaggiatori e da video pubblicati sui social, la situazione si è evoluta in pochi minuti. Un denso fumo ha invaso il treno, spingendo il macchinista a fermare immediatamente la corsa e ad agire con un estintore come misura precauzionale. Fortunatamente, non si segnalano feriti, ma l’interruzione ha causato forti ritardi e grande preoccupazione tra i passeggeri, molti dei quali erano turisti diretti verso le mete archeologiche della zona.

Borrelli (AVS): “Serve un intervento immediato per la sicurezza”

Sulla vicenda è intervenuto anche il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha denunciato l’ennesimo episodio di malfunzionamento della rete ferroviaria locale. “Solo pochi giorni fa – ha ricordato – un altro treno si era fermato nei pressi di Castellammare. È una situazione inaccettabile per una linea strategica come la Circumvesuviana, usata quotidianamente da pendolari, studenti e turisti”.

Borrelli ha poi ribadito la necessità di accelerare l’arrivo dei nuovi convogli e di garantire che quelli attualmente in servizio siano “in condizioni di circolare senza rappresentare un rischio per la sicurezza”.

Una rete ferroviaria sotto pressione

La Circumvesuviana è da tempo al centro di critiche per l’obsolescenza dei mezzi, i frequenti guasti e le interruzioni improvvise. Episodi come quello di oggi evidenziano, ancora una volta, la fragilità del servizio su una linea che collega alcuni dei principali poli turistici della Campania, tra cui Napoli, Ercolano, Pompei e Sorrento.