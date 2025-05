Non ce l’ha fatta Francesco Pio De Luca, il 17enne di Benevento rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale nella notte tra il 22 e il 23 maggio. Il giovane è deceduto all’ospedale “San Pio” di Benevento, dove era stato ricoverato in condizioni disperate dopo uno scontro tra lo scooter su cui viaggiava e un’automobile.

L’incidente in via Napoli: una svolta fatale

Il drammatico sinistro è avvenuto all’incrocio tra via Napoli e via Cocchia. Francesco Pio era a bordo di uno scooter insieme a un amico, M.Z., anche lui 17enne e beneventano, che guidava il mezzo. I due si sono scontrati con una Opel Zafira, che, secondo le prime ricostruzioni, stava svoltando in quel momento. L’impatto è stato violentissimo. Il conducente dell’auto, P.A., ha riportato solo lievi ferite.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Una giovane vita spezzata

Francesco Pio era uno studente dell’Istituto Alberghiero di Benevento e coltivava una grande passione per il calcio. Giocava nella formazione Under 17 regionale della “De Vita Soccer” e aveva già partecipato a un campionato di Serie C2 di calcio a 5. Un ragazzo solare, molto conosciuto nel panorama sportivo giovanile locale.

Il cordoglio del mondo sportivo

La scomparsa di Francesco Pio ha suscitato profondo dolore in tutta la comunità. Numerosi i messaggi di cordoglio da parte di società calcistiche del Beneventano e non solo. Commovente il pensiero della Lega Nazionale Dilettanti Campania:

“Il Presidente FIGC LND C.R. Campania Carmine Zigarelli, il Responsabile Regionale Calcio a Cinque Vincenzo Boccarusso, il Consiglio direttivo e il Comitato tutto sono profondamente addolorati per la scomparsa del giovane Francesco Pio De Luca, tesserato per la società Asd De Vita Soccer.”