Trovata senza vita in una camera d’hotel a Roma Francesca Marcantognini, giovane imprenditrice di 26 anni, titolare della nota pizzeria “Tema – Roma in una pizza” ad Aprilia. La tragedia si è consumata nella capitale, dove i sanitari del 118, allertati dal personale dell’albergo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sull’accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri, che stanno cercando di ricostruire le ultime ore della giovane e le cause del decesso.

Chi era Francesca Marcantognini

Francesca era molto conosciuta ad Aprilia per la sua energia, la passione per la ristorazione e l’impegno nel valorizzare il territorio. Aveva aperto la sua attività prima a Milano, per poi trasferirla circa un anno fa in via di Crollalanza ad Aprilia, dove la pizzeria aveva subito incontrato il favore del pubblico, diventando un punto di riferimento gastronomico locale.

Era stata intervistata più volte da testate locali per il suo talento come pizzaiola e per le sue capacità imprenditoriali. Attenta alle materie prime di qualità, privilegiava fornitori del territorio laziale, con un’idea di pizza che univa tradizione e innovazione.