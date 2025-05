Domenica 11 maggio il CIDI FIRENZE (Centro Iniziativa Democratica Insegnanti) organizza il 19° “Seminario nazionale sul curricolo verticale per un’educazione alla cittadinanza”, una giornata di studi per approfondire, insieme ad esperti, le diverse dimensioni di questo percorso didattico, pensato per garantire agli alunni, al termine del primo ciclo di istruzione, il raggiungimento delle competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento specifici per ogni disciplina o per ogni campo di esperienza.

L’INDIRE darà il proprio contributo all’evento tramite la partecipazione delle ricercatrici Alessandra Anichini e Loredanza Camizzi per il laboratorio sull’educazione linguistica integrata e di Serena Goracci e Ciro Minichini per quello sull’educazione scientifica.

Da tempo, l’Ente collabora con il CIDI Firenze nell’ambito dei “Laboratori del sapere”, una delle idee di innovazione del movimento delle Avanguardie Educative e insieme si porta avanti la riflessione sullo sviluppo del curricolo verticale (dall’infanzia alla secondaria di secondo grado) in tutte le discipline con gruppi di docenti che sperimentano percorsi laboratoriali.

Il programma del seminario prevede undici gruppi di lavoro così suddivisi: