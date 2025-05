Attimi di paura nella notte a Greci, in provincia di Avellino, dove un uomo è precipitato con la propria auto in un burrone situato lungo la Strada Vicinale Ischia Cottini. Fortunatamente, il conducente è rimasto illeso, ma è rimasto bloccato nel veicolo e ha dovuto allertare i soccorsi.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino, allertati direttamente dalla vittima. A supporto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco di Grottaminarda, che hanno provveduto al recupero del veicolo finito fuori strada.

L’uomo, nonostante lo spavento, non ha riportato ferite, evitando conseguenze gravi. Non si sono registrati disagi alla circolazione stradale, trattandosi di una strada secondaria.

In corso accertamenti sulla dinamica

I Carabinieri stanno conducendo gli accertamenti di rito per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Non è escluso che possano aver influito le condizioni del manto stradale o la scarsa visibilità notturna.