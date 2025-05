Negli ultimi giorni del mese di maggio 2025 si concentrano diversi pagamenti INPS legati a misure di sostegno economico per famiglie, disoccupati e lavoratori in difficoltà. In particolare, l’Assegno di Inclusione (ADI), l’Assegno Unico Universale (AUU), il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) e il Bonus Nido sono al centro delle principali erogazioni di fine mese.

Pertanto, risulta utile fare un riepilogo chiaro e aggiornato per orientarsi tra date, importi e procedure di verifica.

Assegno di Inclusione (ADI): anticipato il pagamento al 26 maggio

Contrariamente a quanto indicato nel calendario ufficiale dell’INPS, che fissava la data al 27 maggio, molte famiglie hanno ricevuto la ricarica dell’ADI già da lunedì 26. Questo anticipo è da attribuire alla coincidenza del fine mese con il weekend.

Il pagamento riguarda:

I beneficiari già in carico da mesi precedenti

Coloro che attendono arretrati o conguagli

I nuclei familiari che hanno diritto all’integrazione per carichi di cura

Tuttavia, è importante specificare che gli arretrati legati ai carichi di cura spettano solo a chi si prende cura di una persona fragile. In caso contrario, ovvero se la persona fragile vive da sola, l’integrazione non è dovuta. Alcuni cittadini hanno ricevuto importi non spettanti a causa di errori dell’INPS, ritrovandosi successivamente un addebito da restituire. Nonostante si tratti di un errore amministrativo, il rimborso viene richiesto al beneficiario.

Infine, vale la pena ricordare che per molti utenti si tratta della diciassettesima mensilità. Pertanto, con la ricarica di giugno si completerà il primo ciclo di 18 mesi. A partire da luglio, sarà necessario presentare domanda di rinnovo per continuare a percepire il beneficio.

Assegno Unico Universale (AUU): ultimi accrediti tra il 27 e il 29 maggio

Tra il 27 e il 29 maggio, l’INPS sta completando gli accrediti dell’Assegno Unico Universale. Le tempistiche possono variare in base alla banca o alla presenza di modifiche nel nucleo familiare, come ad esempio la nascita di un figlio o il cambio di residenza.

In ogni caso, l’assegno spetta per ciascun figlio a carico fino ai 21 anni, secondo gli importi previsti dalla fascia ISEE di appartenenza.

Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL): pagamenti attesi entro il 30 maggio

Il pagamento del Supporto Formazione e Lavoro, rivolto a chi ha aderito a progetti formativi o PUC (Progetti Utili alla Collettività), è previsto tra il 27 e il 30 maggio. L’importo mensile è pari a 350 euro, ma viene erogato solo se l’attività formativa è stata regolarmente svolta nel mese precedente.

Pertanto, è fondamentale aver rispettato il calendario delle presenze per ricevere correttamente il contributo.

Bonus Nido: continuano le erogazioni per chi ha inviato la documentazione

Le famiglie che hanno richiesto il Bonus Nido per il 2025 stanno ricevendo i pagamenti in modo scaglionato. L’erogazione dipende dalla data di presentazione della domanda e dal corretto invio delle ricevute di pagamento delle rette.

Gli importi variano in base all’ISEE e al numero di mensilità richieste.

Carta Acquisti: ritardi nella ricarica di maggio

Si segnalano ritardi anche per quanto riguarda la Carta Acquisti, il contributo da 80 euro destinato ai minori sotto i tre anni e agli anziani over 65 con ISEE basso. Alcuni beneficiari non hanno ancora ricevuto la ricarica di maggio, che potrebbe arrivare a cavallo tra fine mese e i primi giorni di giugno.

Come controllare lo stato dei pagamenti INPS

Per verificare lo stato dei pagamenti INPS è possibile accedere al Fascicolo previdenziale del cittadino, disponibile sul sito ufficiale INPS. È necessario autenticarsi tramite SPID, CIE o CNS.

Una volta entrati nella propria area personale, si può consultare la sezione “Pagamenti”, dove sono elencate tutte le prestazioni in erogazione, le date di accredito e gli eventuali messaggi di sospensione o variazione.

Attenzione: a luglio parte il rinnovo dell’ADI dopo 18 mensilità

Coloro che stanno ricevendo a giugno 2025 la diciottesima mensilità dell’Assegno di Inclusione, dovranno presentare una nuova domanda di rinnovo a partire da luglio, come previsto dalla normativa.

Si consiglia di non attendere comunicazioni ufficiali via posta o SMS, ma di monitorare regolarmente il portale INPS per verificare l’apertura della nuova procedura.