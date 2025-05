Ennesimo episodio di violenza domestica nel piccolo centro dell’Alta Irpinia. Un 36enne di Calitri è arrestato dai Carabinieri dopo aver aggredito la madre e la sorella a colpi di manico di scopa, al culmine di una lite scoppiata per l’ennesima richiesta di denaro rifiutata dai familiari.

Aggressione e arresto

L’intervento tempestivo dei militari dell’Arma ha evitato conseguenze ancora più gravi. I Carabinieri sono riusciti a disarmare e bloccare l’uomo, che non è nuovo a comportamenti violenti: in passato si era già reso protagonista di altre aggressioni in ambito familiare.

Accuse e provvedimenti

Su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, il 36enne è trasferito nel carcere di Sant’Angelo dei Lombardi. Le accuse a suo carico sono di maltrattamenti contro familiari conviventi e lesioni personali.