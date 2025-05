Il Ministero dell’istruzione e del merito, nell’ambito delle iniziative volte a promuovere fra i giovani occasioni di approfondimenti e riflessioni in ordine al pieno coinvolgimento dell’universo femminile nello studio delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), diffondere la passione per il loro studio, nonchè la consapevolezza delle opportunità, anche professionali, che tali discipline possono offrire, indice la VI edizione del Concorso “STEAM: femminile plurale”.

L’originale acronimo STEM è divenuto STEAM, includendo il tema dell’Arte, campo in cui la creatività dei giovani può maggiormente esprimersi.

Le domande di partecipazione e i relativi elaborati devono essere inviati al Ministero dell’istruzione e del merito attraverso la piattaforma PimerMonitor entro e non oltre le ore 14,00 del 30 maggio 2025.

Possono partecipare tutte le Istituzioni scolastiche.