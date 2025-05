In Italia esistono diverse misure assistenziali per sostenere economicamente le persone in situazioni di fragilità e grave difficoltà, come gli invalidi civili totali. Per queste persone è possibile ottenere dall’INPS fino a circa 1.300 euro al mese grazie alla combinazione di tre distinte prestazioni, ottenibili tramite altrettante domande.

Chi può richiedere l’assegno INPS da quasi 1.300 euro?

Possono accedere a queste prestazioni coloro che:

Sono riconosciuti invalidi civili con invalidità pari al 100%,

Sono incapaci di svolgere qualsiasi attività lavorativa,

Rispondono a determinati requisiti reddituali.

Le tre domande da presentare all’INPS

1. Riconoscimento dell’invalidità civile al 100%

Serve un certificato medico introduttivo rilasciato dal medico di famiglia,

La domanda va presentata tramite Patronato all’INPS,

Segue la visita della Commissione Medica dell’ASL,

Se riconosciuto invalido al 100% con incapacità lavorativa, si può ottenere un assegno mensile fino a 336 euro (per il 2025), con un reddito fino a 19.772,50 euro.

2. Domanda per la maggiorazione

Se l’invalido ha redditi bassi (fino a 9.721,92 euro se single, o fino a 16.724,89 euro se coniugato),

Si può chiedere una maggiorazione pari a 411,84 euro al mese,

Sommando assegno e maggiorazione si arriva a circa 748 euro mensili.

3. Domanda per l’indennità di accompagnamento

Richiede una ulteriore visita medica e valutazione specifica,

Non prevede limiti di reddito ma solo requisiti sanitari: incapacità di deambulare o necessità di assistenza continua per le attività quotidiane,

L’indennità ammonta a 542 euro al mese (per 12 mensilità),

Sommando tutto, si arriva a circa 1.290 euro al mese.

Come richiedere le prestazioni INPS?

Il primo passo è il certificato medico del proprio medico di famiglia,

Presentare domanda all’INPS tramite un Patronato,

Partecipare alle visite mediche presso la Commissione Medica Invalidi Civili dell’ASL,

In caso di esito positivo, si potrà ottenere l’assegno base, la maggiorazione e l’indennità di accompagnamento.