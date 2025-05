Il complemento familiare è un sostegno economico riservato alle famiglie numerose, pensato per aiutare chi affronta i costi legati alla crescita di tre o più figli. Vediamo nel dettaglio a chi spetta, quali sono i requisiti di reddito e come avviene l’erogazione.

A chi spetta il complemento familiare

Questa prestazione è destinata alle famiglie con almeno tre figli a carico, di età compresa tra 3 e 21 anni, che rispettano specifici limiti di reddito. L’obiettivo è fornire un aiuto concreto a quei nuclei familiari spesso più esposti alle spese quotidiane.

Requisiti principali:

Avere almeno tre figli a carico tra i 3 e i 21 anni

Essere iscritti alla CAF (Caisse d’Allocations Familiales) o alla MSA (Mutualité Sociale Agricole)

Rientrare nei limiti di reddito netto categoriale 2021

Il reddito considerato include stipendi, rendite, oneri deducibili e detrazioni fiscali.

Limiti di reddito per ottenere il complemento familiare (anno 2023)

Numero figli Coppia con 1 reddito Coppia con 2 redditi Genitore single

3 figli 39.822 € 48.714 € 48.714 €

4 figli 46.459 € 55.351 € 55.351 €

Per figlio in più +6.637 € +6.637 € +6.637 €

Importante: Se il reddito supera di poco il limite, è comunque possibile ricevere un’assegnazione differenziale, ossia un importo ridotto proporzionalmente.

Residenti nei dipartimenti d’oltremare

Per chi risiede nei DOM (Départements d’Outre-Mer), gli importi e i criteri di assegnazione possono variare. Si consiglia di consultare la CAF o MSA di riferimento locale.

Come si riceve il complemento familiare

Un grande vantaggio di questo aiuto è che non occorre presentare domanda. Le autorità fiscali trasmettono automaticamente i dati necessari alla CAF o alla MSA, che:

Verificano l’idoneità

Calcolano l’importo spettante

Procedono al pagamento mensile in modo automatico.