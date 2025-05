Ancora una tragedia sul lavoro in Campania. Un fabbro di 62 anni, titolare di una ditta specializzata in lavori in ferro con sede a Casoria, ha perso la vita questa mattina dopo essere precipitato da un’altezza di circa 4-5 metri a Poggioreale.

L’incidente è avvenuto in via Fontanelle al Trivio, nel quartiere napoletano di Poggioreale, mentre l’uomo stava effettuando un sopralluogo sul tetto di un capannone industriale. Per cause ancora in fase di accertamento, il 62enne ha perso l’equilibrio ed è caduto nel vuoto, morendo sul colpo.

Intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’artigiano. I carabinieri della stazione locale, allertati dagli operatori sanitari, hanno immediatamente avviato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Al momento non è chiaro se l’uomo stesse lavorando in condizioni di sicurezza e se fossero presenti adeguati dispositivi di protezione individuale. Le indagini sono in corso e la Procura potrebbe disporre l’autopsia.

Un’altra vittima sul lavoro: cresce la preoccupazione per la sicurezza nei cantieri

Questo ennesimo incidente mortale sul lavoro riaccende i riflettori sulla sicurezza nei cantieri e sulle misure di prevenzione per chi opera in condizioni a rischio. I sindacati chiedono controlli più rigorosi e formazione continua per ridurre il numero di infortuni gravi e decessi.