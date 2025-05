Attimi di paura nella tarda serata di ieri a Massa di Somma, comune ai piedi del Vesuvio, dove un ordigno artigianale è esploso davanti all’ingresso carraio della parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo, situata in piazza dell’Autonomia. Fortunatamente, non si registrano feriti né danni strutturali rilevanti.

L’esplosione nella notte: indagini dei carabinieri in corso

L’esplosione è avvenuta intorno alle ore 22:00, suscitando allarme tra i residenti. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio, incaricati delle prime verifiche. I rilievi tecnici sono stati affidati al Nucleo investigativo di Torre Annunziata, che sta analizzando i frammenti dell’ordigno per tentare di risalire alla sua composizione e alla possibile matrice del gesto.

Ipotesi ancora aperte: si indaga su movente e responsabili

Al momento nessuna pista è esclusa: gli investigatori stanno vagliando sia l’eventualità di un atto intimidatorio sia quella di un gesto dimostrativo o vandalico. La parrocchia, molto attiva nella comunità locale, non avrebbe ricevuto minacce recenti, ma saranno ascoltati il parroco e i collaboratori per escludere possibili motivi personali o legati ad attività sociali.

L’area è messa in sicurezza e le indagini proseguiranno nelle prossime ore con l’ausilio di eventuali telecamere di sorveglianza presenti nella zona.