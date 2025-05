Un giovane di 24 anni è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno dopo essere precipitato nel vuoto da un’altezza di circa quattro metri. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri in via XXV Luglio, all’interno di un capannone industriale dismesso a Cava de’ Tirreni.

L’incidente: precipita dal tetto del capannone

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, il giovane si trovava in compagnia di alcuni amici. Il gruppo avrebbe fatto irruzione nell’area abbandonata e raggiunto il tetto della struttura. Durante l’esplorazione, il 24enne avrebbe calpestato una superficie instabile che ha improvvisamente ceduto sotto il suo peso.

Trasporto d’urgenza e intervento chirurgico

Dopo la caduta da quattro metri, il ragazzo ha riportato gravi ferite. È stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi. I medici hanno proceduto con un intervento chirurgico d’urgenza. Attualmente, le sue condizioni restano critiche, ed è mantenuto in osservazione intensiva.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno indagando sulle dinamiche dell’accaduto. I Carabinieri stanno ascoltando i testimoni presenti al momento dell’incidente e verificando se vi siano eventuali responsabilità legate all’accesso abusivo nell’area industriale dismessa.