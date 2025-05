Un motorino elettrico parcheggiato e messo sotto carica nella sala d’attesa del pronto soccorso. È accaduto oggi, 29 maggio, all’Azienda ospedaliera universitaria Gaetano Martino di Messina, dove un mezzo è stato lasciato collegato alla corrente elettrica nella zona riservata ai familiari dei pazienti.

Rimozione immediata e indagini in corso

Il personale dell’ospedale è intervenuto prontamente per rimuovere il veicolo e ha avviato le procedure per identificare il proprietario. L’azienda ha fatto sapere che sarà presentato un esposto all’autorità giudiziaria per accertare le responsabilità del gesto.

Le parole del direttore generale Santonocito

«Stiamo provvedendo a presentare un esposto – ha dichiarato il direttore generale dell’AOU G. Martino, Giorgio Giulio Santonocito –. Tale gesto è espressione di un profondo degrado culturale per il quale non si può rimanere silenti. Un segno di inciviltà che non può passare inosservato».

Il direttore ha sottolineato la necessità di adottare azioni concrete contro comportamenti simili: «Mettere un motorino in carica in un luogo destinato all’assistenza sanitaria rappresenta una totale mancanza di rispetto verso il bene pubblico e verso le persone che, con sofferenza, accedono in ospedale per ricevere cure».