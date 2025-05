Con l’entrata in vigore del Decreto Bollette 2025, arriva un nuovo contributo straordinario una tantum da 200 euro per aiutare le famiglie italiane a fronteggiare i rincari dell’energia elettrica. La misura, più inclusiva rispetto ai bonus sociali tradizionali, punta a garantire un supporto concreto a un numero maggiore di cittadini.

Chi ha diritto al bonus 200 euro luce 2025

Il contributo sarà riconosciuto in automatico ai clienti domestici intestatari di utenze elettriche, purché rispettino specifici requisiti economici. In particolare:

L’intestatario deve avere un contratto di fornitura elettrica per uso domestico;

Deve aver presentato regolarmente la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) 2025;

L’ISEE del nucleo familiare non deve superare i 25.000 euro.

Una soglia ISEE più alta per includere più famiglie

Una delle novità più significative del bonus è proprio l’elevata soglia ISEE fissata a 25.000 euro. Si tratta di un tetto molto più ampio rispetto a quello previsto per i tradizionali bonus sociali, che permette l’accesso a molte famiglie precedentemente escluse dalle agevolazioni.

Come ottenere il bonus: nessuna domanda necessaria

Il grande vantaggio di questo bonus è che non richiede la presentazione di una domanda. Il contributo verrà accreditato direttamente in bolletta entro il 31 luglio 2025, come stabilito da ARERA nella delibera del 27 marzo 2025.

L’unico adempimento necessario è avere una DSU valida e aggiornata per il 2025. Non sono previsti ulteriori passaggi burocratici da parte dei beneficiari.

Riepilogo: requisiti per il bonus luce 2025

Requisito Dettaglio

Tipo contratto Energia elettrica uso domestico

Soglia ISEE Fino a 25.000 euro

DSU Obbligatoria e valida per il 2025

Modalità di erogazione Accredito automatico in bolletta

Scadenza erogazione Entro il 31 luglio 2025